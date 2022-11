Rakočević: Krajnje vrijeme da vratimo mandat građanima

Podgorica, (MINA) – Podatak da smijenjenu Vladu podržava 2,8 odsto građana potvrđuje nužnost što hitnijeg organizovanja vanrednih parlamentarnih izbora, kazao je poslanik Demokratske partije socijalista Nikola Rakočević.

Istraživanje Centra za građansko obrazovanje i agencije DAMAR pokazalo je da 2,8 odsto građana trenutnu Vladu vidi kao najbolji model za izlazak iz trenutke političke krize.

Rakočević je na Tviteru /Twitter/ naveo da Crna Gora ne smije biti talac samovolje vlastodržaca koji nemaju legitimitet, a ni podršku građana.

“Krajnje vrijeme je da vratimo mandat građanima i organizujemo vanredne izbore, nakon kojih je neophodno formirati stabilnu proevropsku Vladu, okupljeni oko ideje ekonomskog i civilizacijskog napretka Crne Gore i članstva u Evropskoj uniji”, poručio je Rakočević.

