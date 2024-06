Rakočević: Bezbjednosni sistem ranjiv

Podgorica, (MINA) – Eksplozija na Cetinju, u kojoj su poginule dvije osobe, a tri povrijeđene, pokazuje da je bezbjednosni sistem ranjiv, ocijenio je stručnjak za bezbjednost Velimir Rakočević.

On je, u emisiji “24 sata” na Televizije E, kazao da bi sprečavanje takvih dešavanja podrazumijevalo angažovanje ogromnog broja policajaca i materijalno-tehničkih sredstava.

“Policija kuburi sa kadrovima, a veliki broj pripadnika kriminalnih klanova našao se na slobodi”, rekao je Rakočević.

On smatra da se takvim formama kriminaliteta može suprostaviti samo dobro organizovana država.

Rakočević je kazao da je teško govoriti o bezbjednosti kada na Cetinju, koje je prijestonica, ima toliko najtežih posljedica.

“Kad imamo ovakve posljedice, možemo reći ne samo da smo svi na gubitku, nego da je bezbjednosni sistem ranjiv, da je mnogo rupa u sistemu bezbjednosti”, rekao je Rakočević, dodajući da je krajnji momenat da se sve snage i sredstva iskoriste da se makar drži pod kontrolom to “veliko društveno zlo”.

Prema njegovim riječima, to što se dogodilo na Cetinju je bilo očekivano, jer je riječ o osvetničkom lancu.

“Pozorničko, patrolna djelatnost, sektorski način rada i tome slično, policajci zaista treba da budu vidljivi, jer iako nije moguće sve pokriti, ovo su neke stvari koje bi se permanentnom kontrolom mogle prevenirati”, ocijenio je Rakočević.

On je kazao da je otkrivanje “zločinaca”, ali i privođenje pravdi svih u kriminalnom lancu, što prije, jedini način da se vrati povjerenje u institucije.

On je podsjetio da je Cetinje u avgustu 2021. godine već imalo veliku tragediju i užasnu opomenu, kao i da su građani Cetinja s pravom uznemireni.

“Ključno je da se strateški dobro postavimo, da investiramo, naročito u razvoj preventivnih aktivnosti. Ovo je veliko breme i nije policija u mogućnosti da ga sama iznese,” zaključio je Rakočević.

