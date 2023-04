Rakčević i Šaranović zamjenici gradonačelnice

Podgorica, (MINA) – Funkcioneri Demokratske Crne Gore i Građanskog pokreta URA, Danilo Šaranović i Luka Rakčević, imenovani su za zamjenike gradonačelnice Podgorice Olivere Injac.

Šaranovića i Rakčevića je za te funkcije predložila Injac.

Za imenovanje Šaranovića glasalo je 30 odbornika, protiv je bilo sedam, a uzdržana četiri.

Rakčević je imenovan za zamjenika gradonačelnice sa 31 glasom, šest odbornika je bilo protiv, dok su tri bila uzdržana.

U Skupštini Glavnog grada danas je izabrana i predsjednica lokalnog parlamenta Jelena Borovinić Bojović.

U novom sazivu parlamenta Demokratska partija socijalista ima 24 odbornika, Pokret Evropa sad 13, koalicija okupljena oko Demokratskog fronta 11, koalicija oko Demokrata šest, a URA četiri odbornička mandata.

