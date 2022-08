Radunović: Oslobodite čovjeka koji je zaustavio krvavi pir

Podgorica, (MINA) – Građanin Cetinja Tiodor Radunović, nakon komemorativne sjednice u Vladinom domu, obratio se predstavnicima vlasti sa molbom da Cetinjanin koji je pucao u V.B. (34) bude oslobođen i da ga nadležni ne terete za bilo koje krivično djelo.

Radunović je pozvao da se odgovornosti oslobodi čovjek koji je, kako je kazao, zaustavio krvavi pir na Cetinju, prenosi Portal RTCG.

“Da ta djeca koju taj čovjek ima ne ostaju bez oca po drugi put, molim vas da se taj čovjek ne tereti”, rekao je Radunović i poručio da je to herojski čin.

Nakon njegovog kratkog obraćanja u sali su se čili aplauz i riječi podrške.

Na Cetinju je u petak V.B. ubio deset i ranio šest osoba, nakon čega je i on ubijen.

Među stradalim su dva člana porodice Radunović.

