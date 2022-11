Radović i Bakić bez polufinala

Podgorica, (MINA) – Crnogorski stonoteniseri Filip Radović i Luka Bakić nijesu uspjeli da se plasiraju u polufinale Svjetskog prvenstva (SP) u španskoj Granadi.

Radović je danas u četvrtfinalnom meču, kategorije S10, poražen od Austrijanca Kristijana Gardoša 3:1 (11:7, 11:9, 13:15 i 11:3).

Gardoš, koji dobio i meč za medalju na šampionatu svijeta prije četiri godine u Celju, odigrao je jedan od najboljih mečeva posljednjih godina i iznenadio Radovića.

Iskusniji austrijski veteran taktički je nadigrao rivala, odvojio ga od stola i primorao na dužu razmjenu udaraca.

U toj igri bolje se snašao, dobio je dva seta, a u trećem imao dvije meč lopte.

Radović je uspio da napravi preokret i dobije treći set, ali je u četvrtom Gardoš poveo 4:0 i 8:1 i meč priveo kraju.

Protivnik u meču za finale, večeras u 18 sati i 15 minuta, biće mu drugi igrač svijeta, Indonežanin Dejvid Džejkobs, koji je u četvrtfinalnom meču pobijedio Bakića 3:0 (11:3, 11:6 I 11:6).

Džejkobs, koji se juče provukao u osmini finala, protiv Bakića je pokazao zašto je drugi na rang listi najboljih igrača svijeta.

Bakić nije ponovio izdanje iz duela osmine finala, dozvolio je rivalu da vodi meč i to ga je koštalo jačeg otpora.

On je kazao da mu je žao što nijesu pružili jači otpor.

“Protivnici su danas zaista bili bolji. Iskusniji, više su pokazali od nas. Nijesu oni toliko bolji, pobjeđivali smo ih ranije, ali su danas više pokazali. Četvrtfinale je, borba za medalju i najteži meč na bilo kojem turniru. Nijesmo imali ni sreće, a i da budem iskren protivnici su odigrali bolje”, rekao je Bakić agenciji MINA.

Govoreći o svom rivalu u četvrtfinalnom meču, Bakić je kazao da nije očekivao da će Džejkobs odigrati tako dobar meč.

“On je odličan igrač, ali nijesam očekivao da će odigrati na tako visokom nivou. On danas nije promašio loptu. Trudio sam se da odigram što bolje, ali sam i griješio. Bio je favorit i to je opravdao. Nije džabe drugi igrač svijeta”, rekao je Bakić.

On je istakao da je i Gardoš protiv Radovića odigrao izvanredan meč.

“Iznenadila me je njegova partija. Mi smo ga dobili na turniru u Podgorici, ali je šampionat svijeta i četvrtfinalni meč druga priča. Odigrao je nevjerovatan meč. Glava gore, idemo dalje. Sljedeće godine nas čeka Evropsko prvenstvo i napad na nove medalje”, rekao je Bakić.

U drugom polufinalu sastaće se Poljak Patrik Čojnovski i Francuz Mateo Bohas.

