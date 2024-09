Radović: Herojski čin Barovića bez adekvatnog tretmana u Crnoj Gori

Podgorica, (MINA) – Herojski čin admirala Vladimira Barovića nikad nije dobio adekvatan tretman u Crnoj Gori, jer u državi ne postoji spomen obilježje, niti ulica sa njegovim imenom, uprkos brojnim apelima predstavnika civilnog sektora, kazali su iz Građanske alijanse (GA).

Programski direktor GA Milan Radović podsjetio je da se sjutra navršava 33 godine od smrti Barovića, koji je 1991.godine, u znak protesta protiv naređenja vrhovne komande Jugoslovenske narodne armije (JNA), da sa ostrva Vis granatira primorska naselja u Hrvatskoj, oduzeo sopstveni život.

Barović, koji je bio komandant ratne mornarice za područje Istre, u svom oproštajnom pismu je naveo da neće biti razaranja dok je zapovjednik, te da u suprotnom on neće više postojati.

„”Crnogorci se ne mogu boriti i uništavati narod koji im nije ništa skrivio” je poslednja poruka Barovića koja pojašnjava sav besmisao krvavih obračuna u bivšoj Jugoslaviji i pogrešnih odluka, kojih se progresivni dio crnogorskog društva i dan danas stidi“, naveo je Radović.

On je podsjetio da je samo dva dana poslije Barovićevog samoubistva, JNA počela napad na Dubrovnik, odnosno Hrvatsku, koja je prethodno proglasila nezavisnost.

„Sjećajući se najmračnijih stranica u našoj novijoj istoriji i uzimajući u obzir činjenicu da slučajevi ratnih zločina nikad ne zastarijevaju, apelujemo na crnogorske institucije da učine sve da procesuiraju odgovorne za zločine koji su počinjeni tokom rata devedesetih“, rekao je Radović.

On je podsjetio da je, na predlog GA, Barović posthumno odlikovan Ordenom za hrabrost koji mu je 2016. dodijelio crnogorski predsjednik Filip Vujanović.

Međutim, kako je rekao Radović, herojski čin Barovića nikad nije dobio adekvatan tretman u Crnoj Gori.

„Jer u našoj zemlji ne postoji spomen obilježje, a ni ulica sa njegovim imenom uprkos brojnim apelima predstavnika civilnog sektora“, ukazao je Radović.

U Hrvatskoj, na Visu, je 12. septembra 2022. godine otkrivena spomen-ploča Baroviću, koju su u znak sjećanja i poštovanja podigli tamošnje Ministarstvo odbrane i Ministarstvo vanjskih i evropskih poslova.

