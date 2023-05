PzP: Rodna ravnopravnost mora se shvatiti kao stvarna potreba društva

Podgorica, (MINA) – Rodna ravnopravnost se mora shvatiti kao stvarna potreba društva, a ne samo kao uslov za ulazak u Evropsku uniju (EU), ocijeili su iz Pokreta za promjene navodeći da je neophodno uvesti politike jednakih mogućnosti.

Kako se navodi u saopštenu kandidatkinje za poslanicu Pokreta za promjenu, Anike Bajić, uprkos tome što žene čine više od pola populacije u Crnoj Gori, praksa pokazuje da na mjestima odlučivanja i dalje dominiraju muškarci.

„Žene nemaju jednake šanse prilikom zapošljavanja, svaka treća trpi neki vid nasilja, i još uvijek smo daleko od tolerantnog društva u kojem svako može nesmetano da uživa svoja prava“, kazala je Bajić.

Prema njenim riječima, naslijeđene negativne matrice stereotipa i predrasuda još uvijek snažno opterećuju i usložnjavaju egzistenciju žena na ovim prostorima, pa nerijetko generišu i verbalno, psihičko pa i fizičko nasilje.

„Ako se i osmjele da se istaknu svojim radom i zalaganjem u javnom životu, posebno politici, nerijetko bivaju podvrgnute verbalnom nasilju, ismijane, ponižene i na taj način oslabljene za dalji politički uticaj i ugled“, rekla je Bajić.

Ona je kazala da su žene iz ranjivih kategorija, posebno one sa invaliditetom, dvostruko diskriminisane, kao i da su teret COVID krize dominantno iznijele žene.

Bajić je kazala da sve to „nas obavezuje da kao društvo prepoznamo diskriminaciju sa rodnog aspekta i uvedemo politike jednakih mogućnosti“.

„Kako bi se uskladili sa savremenim civilizacijskim i demokratskim tekovinama i postali humanija država koja počiva na vladavini prava i poštovanju osnovnih ljudskih prava“, dodala je Bajić.

Ona je poručila da se rodna ravnopravnost mora shvatiti kao stvarna potreba našeg društva.

„A ne samo kao uslov za ulazak u EU“, rekla je Bajić.

Ona je kazala da se zato mora sistemski djelovati na ekonomsko osnaživanje žene i otvoriti centre za žensko preduzetništvo na lokalnim nivoima.

Kako je navela, neophodno je obezbijediti povoljne kreditne linije u iznosu od najmanje 15 hiljada EUR, sa grejs periodom od dvije do pet godina i stimulisati najbolje preduzetničke ideje u ženskom biznisu sa bespovratnim iznosom od tri hiljade EUR.

„Snažnim stimulativnim mjerama neophodno je podstaći poslodavce da zapošljavaju žene sa invaliditetom, samohrane majke, žene žrtve porodičnog nasilja, i kreirati programe za bržu prekvalifikaciju žena, čineći ih konkurentnijim na tržištu rada“, kazala je Bajić.

Ona je rekla da se za one žene koje nijesu bile u mogućnosti da rade, žene domaćice, žene na selu, mora obezbijediti socijalnu penziju u iznosu od najmanje 250 EUR kad navrše 60 godina.

Bajić je rekla da je nezaposlenim majkama potrebno obzebijediti novčanu naknadu od 200 EUR za vrijeme trudnoće, kao i adekvatnu podršku tokom trajanja porodiljskog odsustva.

„Rad žena u kući se mora na adekvatan način finansijski nadoknaditi, kao što se radi u naprednim zemljama“, smatra Bajić.

Ona je predložila da kao stimulativnu mjeru, treba uvesti mogućnost dvogodišnjeg porodiljskog odsustva majkama koje su rodile treće i svako sljedeće dijete, a samohranim majkama propisati mogućnost porodiljskog odsustva dok dijete ne navrši tri godine života.

„Moramo osnovati Fond za naknadu štete žrtvama nasilja, jer to su uglavnom žene i djeca i oštro sankcionisati svaki vid verbalnog nasilja nad ženama u javnom životu“, kazala je Bajić.

Ona je poručila da se svi zajedno treba da se zalažu za veće učešće žena na svim mjestima odlučivanja, jer, kako je dodala, to je garant ostvarenja pravednih i izbalansiranih politika na dobrobit ukupnog društva.

