Pućurica: Izmjena Zakona o visokom obrazovanju prilika za manipulacije

Podgorica, (MINA) – Izmjenom Zakona o visokom obrazovanju iznos studentskih kredita i stipendija bio bi određen u skladu sa političkim interesom Vlade, a ne interesom mladih u Crnoj Gori, kazali su iz Demokratske partije socijalista (DPS).

Potpredsjednik Savjeta mladih DPS-a Asmir Pućurica u saopštenju je naveo da najavljena Vladina izmjena tog zakona predstavlja novu priliku za zloupotrebu i manipulacije, ovog puta studentskim stipendijama i kreditima.

“Prema ponuđenom zakonskom rješenju, visina studentskih kredita odnosno stipendija određena je shodno “finansijskoj mogućnosti Vlade”, što znači da bi iznos studentskih kredita i stipendija bili određeni u skladu sa političkim interesom Vlade, ali ne i interesom mladih ljudi u Crnoj Gori”, rekao je Pućurica.

Kako je kazao, izostavljanjem minimalnog iznosa stipendija, odnosno kredita, prestaju i minimalne obaveze države da bude podrška mladima u procesu njihovog školovanja.

“Uobičajena matrica politike bez budućnosti dovodi do toga da Vlada ponovo najavljuje “povećanja” koja suštinski anulira porezima, akcizama ili novim rastom inflacije, pa rezultat više nije uvećanje zarada i naknada, već novi pad životnog standarda”, dodao je Pućurica.

On je naveo da pravilo da “jedno zlo ne ide samo” potvrđuje ideja činovnički najbrojnije Vlade u Evropi da pripravnike sa visokom stručnom spremom tretira kao svršene srednjoškolce.

“I time ukazuje da suština najavljene izmjene i dopune Zakona o stručnom osposobljavanju nije poboljšanje životnog standarda, već bacanje prašine u oči mladima u Crnoj Gori”, smatra Pućurica.

On je predložio Vladi i premijeru Milojku Spajiću da “provincijske” apetite Vladinih funkcionera zadovolji tako što će nivo njihovih zarada urediti u skladu sa “finansijskim mogućnostima Vlade”.

“A da crnogorskim studentima, za promjenu, ponudi razvojne projekte i povoljan biznis ambijent, s obzirom na to da studentske kredite jednog dana moraju od nečega i vratiti”, poručio je Pućurica.

