Prvo Temeljni ugovor, pa izbor pravosudnih funkcija

Podgorica, (MINA) – Demokratski front (DF) pozvao je premijera Dritana Abazovića da realizuje odluku Vlade i potpiše ugovor sa Srpskom pravoslavnom crkvom.

Iz tog političkog saveza ocijenili su da bi nakon toga posvećenost svih političkih subjekata evropskim integracijama bila potpuna, i da bi se sva druga pitanja, koja su predmet dogovora, lakše rješavala.

“Tim činom završiće se težak period politizacije teme, koju je javnosti nametnuo bivši režim Mila Đukanovića”, kazali su iz DF-a.

Iz tog političkog saveza rekli su da su uvjereni da se u kratkom periodu u Skupštini može doći do većine iznad dvije trećine ukupnog broja poslanika, i to po svim pitanjima u vezi sa ispunjavanjem obaveza na putu Crne Gore ka Evropskoj uniji.

DF će, kako su poručili, dati ključni doprinos kako bi se došlo do željene većine.

Iz tog političkog saveza rekli su da su posebno zadovoljni što su saslušanjem kandidata za Sudski savjet iz reda uglednih pravnika pred matičnim odborom, dobili odgovore na sva pitanja koja su ih posebno interesovala.

“U narednim danima ćemo donijeti konkretne odluke i podržati kandidate koji to, prema našem mišljenju, zaslužuju”, navodi se u saopštenju.

Iz DF-a su kazali da su, kada je riječ o izboru sudija Ustavnog suda, od Đukanovića na zajedničkom sastanku predsjednika parlamentarnih stranaka prvi put čuli za ideju da sada bude izabran samo jedan sudija.

“Taj Đukanovićev predlog dobio je podršku Demokratske Crne Gore, ali nama nije jasno zbog čega ne bi birali svu četvoricu sudija? Zar nije bolje da Ustavni sud radi u punom, nego u krnjem sastavu?”, navodi se u saopštenju.

Iz DF-a su kazali da je za njih, u planu ispunjavanja obaveza na evropskom putu Crne Gore, apsolutni prioritet izbor vrhovnog državnog tužioca u punom kapacitetu.

Kako su naveli, u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije uloga tužilaštva je ključna.

Zbog toga, kako su rekli iz DF-a, smatraju da je najvažnije omogućiti da taj organ ne bude u stanju vršenja dužnosti i “podložan strahu i zabrinutosti zbog vrlo kratkog vremenskog ograničenja u sprovođenju konkretnih akcija”.

“Naš politički savez će svoje potencijale, a u to niko ne treba da sumnja, uključiti u rešavanje svih pomenutih problema, kako bi Crna Gora najzad profunkcionisala kao pravna država u kojoj neće biti građana prvog i drugog reda, i koja će uspjeti da ostvari značajne ekonomske rezultate”, kaže se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS