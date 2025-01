Protest u Podgorici protekao mirno, bez bilo kakvih incidenata

Podgorica, (MINA) – Javno okupljanje građana održano večeras u Podgorici, ispred zgrade Ministarstva unutrašnjih poslova i Skupštine, proteklo je mirno, bez narušavanja javnog reda i mira i bilo kakvih incidenata, saopšteno je iz Uprave policije.

Iz policije su kazali da je protest koji je organizovala neformalna grupa studenata “Kamo Śutra?” održan uz poštovanje prava na slobodu izražavanja i mirno okupljanje.

“Uprava policije ostaje posvećena obezbjeđenju javnog reda i mira, zaštiti prava građana, očuvanju bezbjednosti i saradnji sa društvenom zajednicom u cilju izgradnje povjerenja i sigurnog okruženja za sve”, navodi se u saopštenju.

