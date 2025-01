Podgorica, (MINA) – U Crnoj Gori prošle godine u saobraćaju je poginulo 75 osoba, kazao je načelnik odsjeka za bezbjednost drumskog saobraćaja Ilija Janjušević dodajući da je stanje bezbjednosti saobraćaja nezadovoljavajuće.

Janjušević je na konferencijji za novinare rekao da je prošle godine u saobraćaju poginulo 75 osoba, a u 2023. godini 78.

„To je dobro jer imamo smanjenje poginulih ali i dalje je broj prevelik i dali smo ocjenu stanja bezbjednosti saobraćaja kao nezadovoljavajuće“, rekao je Janjušević.

On je naveo da je Vlada donijela Strategiju o poboljšanju bezbjednosti saobraćaja za 2023-2030. u kojoj su navedeni svi činioci društva koji treba da unaprijede i pomognu policiji da stanje bezbjednosti u saobraćaju podignu na veći nivo.

Janjušević je rekao da su mlađi ljudi posebno ugrožena kategorija.

„Zadnjih godina povećan je broj vozača do 35 godina koji ginu u saobraćajnim nesrećama. Apelovao bih na njih da se pridržavaju saobraćajnih propisa“, dodao je Janjušević.

On je istakao da su u samo posljednjih 48 sati poginule dvije osobe.

„Jedna osoba je poginula nakon što je ispala iz vozila što ukazuje da nije koristila sigurnosni pojas. Apelovao bih na učesnike u saobraćaju da korisne sigurnosne pojaseve jer oni mogu spasiti život“, kazao je Janjušević.

On je rekao da su zadovoljni rezultatima rada službenika saobraćajne policije.

„Povećan je broj sankcionisanih vozača, izdali smo 126.531 prekršajni nalog prošle godine, što je povećanje 8,3 odsto u odnosu i imali smo 17.988 podnijetih prekršajnih prijava“, naveo je Janjušević.

On je kazao da su zadovoljni tim rezultatima jer su postignuti sa minimalnim brojem službenika saobraćajne policije.

Janjušević je rekao da postoji generalno problem nedostatka policijskih službenika.

“Nadamo se da ćemo kroz popunu imati više ljudstva i biti mnogo mobilniji i moći da preuzimamo više aktivnosti kada je u pitanju bezbjednost saobraćaja“, dodao je Janjušević.

On je pozvao sudove za prekršaje, u mjeri u kojoj je moguće, ažurno i adekvatno izriču sankcije počiniocima.

„Mi ćemo kroz preventivne aktivnosti pokušati da utičemo na učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise“, kazao je Janjušević.

On je dodao da očekuju izmjene Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima i da će biti uspostavljen sistem stacionarnih radarskih sistema koji će im pomoći u poboljšanju stanja bezbjednosti u saobraćaju.

Odgovarajući na pitanje dokle se stiglo sa nabavkom stacionarnih radara, Janjušević je rekao da je istekao probni period i da je vraćen jedan koji su posjedovali.

“Očekujemo da do kraja godine imamo prve stacionarne sisteme“, kazao je Janjušević.

On je, govoreći o izmjenama Zakona o bezbjednosti saobraćaja, kazao da je radna grupa završila značaj ndio posla i da je u pripremi Nacrt izmjena zakona, i da su uvedene mnoge novine koje će uticati na pobljšanje stanja bezbjednosti u saobraćaju.

Janjušević je, odgovarajući na pitanje gdje fali najviše policajaca, kazao da nedostaje u svim regijama.

„Ne samo službenika saobraćajne policije već i ostalih sektora. Nadamo se da ćemo sa najavljenim popunjavanjem sektora imati više vremena da se posvetimo bezbjednosti u saobraćaju a da ćemo manje obavljati poslove koji nijesu u vezi sa bezbjednosti u saobraćaju“, dodao je Janjušević.

Govoreći o efektima kampanje kontrole vezivanja pojasa, Janjušević je rekao da je prije nekoliko dana samo za tri sata kažnjeno 120 učesnika u Podgorici navodeći da je to poražavajući podatak.

