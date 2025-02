Proširena prava pacijenata koji se upućuju u Institut u Igalu

Podgorica, (MINA) – Novim pravilnikom, koji je donio Fond za zdravstveno osiguranje (FZO), proširena su prava pacijenata koji se upućuju na rehabilitaciju u Institut „Simo Milošević“ u Igalu, saopšteno je iz FZO.

Iz te zdravstvene ustanove su rekli da se od danas primjenjuje novi Pravilnik o indikacijama i načinu korišćenja medicinske rehabilitacije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju specijalizovanu medicinsku rehabilitaciju.

“Važno je naglasiti da se tim pravilnikom proširuju prava pacijenata koji se upućuju na rehabilitaciju u Institut „Simo Milošević“ u Igalu”, navodi se u saopštenju.

Iz FZO su kazali da prvi put pravo na medicinsku rehabilitaciju ostvaruju osiguranici sa dijagnozom osteoporoza sa patološkim prelomom i epilepsija (nakon operativnog zahvata).

“Djeca sa povredom plexusa brahialisa, nakon porođaja, umjesto dosadašnjih 21 dan u svakoj kalendarskoj godini do navršene pete godine života, imaće pravo na tri rehabilitacije po 21 dan u prvoj godini i 21 dan u svakoj kalendarskoj godini do desete godine ukoliko postoji značajan neurološki deficit”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da će djeca sa spinalnom mišićnom atrofijom, bez obzira na vrstu medikamentozne terapije, imati pravo na rehabilitaciju u Institutu Igalo i da će pravo na dvije rehabilitacije godišnje prvi put ostvarivati i pacijenti nakon 18. godine života.

Kako su rekli iz FZO, djeca sa cerebralnom paralizom, umjesto do 15, sada će do 18. godine imati pravo na jednu rehabilitaciju godišnje, u trajanju od 21 dan.

“Pacijenti sa Fridrajhovom ataksijom, umjesto jednom godišnje, sada će imati pravo na rehabilitaciju dva puta godišnje. Pacijenti sa nasljednom spastičnom oduzetošću obje noge, umjesto svake druge godine, imaće pravo na rehabilitaciju jednom godišnje”, kaže se u saopštenju.

Kako su naveli iz Fonda, pacijenti sa ALS (amiotrofična lateralna skleroza), koji su ostvarivali pravo na rehabilitaciju jednom godišnje, sada će imati mogućnost da dva puta tokom godine ostvare pravo na rehabilitaciju, u trajanju od 21 dan.

Oni su kazali da će pacijenti koji dožive krvarenja ispod paučinaste moždanice, krvarenja u mozgu i infarkt mozga imati pravo na rehabilitaciju dva puta u prvoj godini, sa mogućnošću produženja još 14 dana na predlog ljekara fizijatra iz Instituta u Igalu.

“Prvi put će i djeca sa traumatskom povredom kičmene moždine, umjesto jedne rehabilitacije u prvih šest mjeseci nakon operacije, imati pravo na rehabilitaciju u trajanju od 21 dan svake kalendarske godine do navršenih 18 godina života”, rekli su iz FZO.

Oni su naveli da će pacijenti sa reumatoidnim artritisom seropozitivnim i seronegativnim I, II i III stadijumom, psorijaznim artritisom I, II i III stadijumom i zapaljenjem zgloba kod djece I, II i III stadijumom, imati pravo na rehabilitaciju svake druge godine, umjesto svake treće godine.

Kako su kazali, djeca sa bronhijalnom astmom imaće pravo na rehabilitaciju u trajanju od 21 dan svake godine u uzrastu od treće do 15. godine.

“Djeca sa hroničnom opstruktivnom bolešću pluća sada će od prve do 15. godine života imati pravo na jednu rehabilitaciju u toku godine, nakon bolničkog liječenja”, navodi se u saopštenju.

Iz Fonda su rekli da je rehabilitacija pacijenata u Institutu Igalo, koja je definisana novim pravilnikom, u potpunosti besplatna za crnogorske osiguranike i da kompletna ide na teret sredstava Fonda.

“Kroz proširenje prava pacijenata koji se upućuju na rehabilitaciju u Institut u Igalu, sadašnji menadžment Fonda još jednom dokazuje da prati trendove savremene medicinske prakse i daje značajan doprinos poboljšanju zdravstvenog stanja osiguranika”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je to osnovna misija i prioritet te institucije.

“I u narednom periodu ostajemo otvoreni za svaku vrstu predloga i sugestija ljekara i nevladinih organizacija koje se bave ovom problematikom, svjesni da uvijek postoji prostor za unapređenje i omogućavanje što kvalitetnije zdravstvene zaštite našim pacijentima”, poručili su iz Fonda.

