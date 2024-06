Pronašli oko kilogram marihuane

Podgorica, (MINA) – Hercegnovska policija uhapsila je G.M. (38), zbog sumnje da je izvršio krivično djelo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, saopšteno je iz Uprave policjie.

Iz policije su rekli da su njihovi službenici, shodno naredbi Višeg suda u Podgorici, pretresli porodičnu kuću, stan i druge prostorije koje koristi G.M.

“Pronađena je materija za koju se sumnja da je marihuana, ukupne težine oko kilogram, kao i 5,63 hiljade EUR za koje se sumnja da su stečene prodajom narkotika”, kaže se u saopštenju.

Pronađena droga će, kako su kazali iz policije, biti predmet daljih vještačenja u Forenzičkom centru Uprave policije u Danilovgradu.

“G.M. je uhapšen zbog sumnje da je izvršio krivično djelo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga”, navodi se u saopštenju.

