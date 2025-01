Pronađeno više komada oružja i municije, uhapšena jedna osoba

Podgorica, (MINA) – Službenici Regionalnog centra bezbjednosti „Sjever” uhapsili su E.M. (48) kod kojeg je pronađeno više komada oružja i municije, rekli su iz Uprave policije.

Navodi se da je u pretresu porodične kuće i pomoćnih objekata koje koristi E.M. u mjestu Ponor u Petnjici, policija pronašla pušku sa metkom u cijevi i još četiri komada municije u magacinu.

“Zatim lovački karabin sa optikom i metkom u cijevi, te gas maska, dva filtera za gas masku, dva manja pvc pakovanja sa sadržajem materije za koju se sumnja da je marihuana, dva noža, dvije radio veze, laptop, mobilni telefon sa dvije SIM kartice”, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, pronađena su i dva samostrela, 37 komada strijela i nastavaka za strijele, pušku za ribolov, više komada čaura i municije različitih vrsta i kalibra, kao i jedan bodež.

Ti predmeti su, kako se navodi, oduzeti a E.M. doveden u službene prostorije i od njega je prikupljeno obavještenje na zapisnik.

“On je po nalogu nadležnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Beranama uhapšen zbog sumnje da je izvršio krivično djelo nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija”, kaže se u saopštenju.

Dodaje se da će službenici Uprave policije i u narednom periodu nastaviti sa intenzivnim aktivnostima u ovoj oblasti djelovanja, a sve u cilju zaštite bezbjednosti građana.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS