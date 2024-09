Pronaći balans između korišćenja i zaštite resursa

Podgorica, (MINA) – Crna Gora je zemlja sa puno potencijala koju treba zaštititi i u nju dalje ulagati, ocijenjeno je na sastanku ministra ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera Damjana Ćulafića sa ambasadorkom Italije u Andreinom Marselom.

Kako je saopšteno iz Ministarstva ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera, Ćulafić je istakao da je cilj da se na najbrži i najbolji način izbore sa nagomilanim problemima, kako bi se važni procesi priveli kraju.

On je naglasio da resor kojim rukovodi obuhvata i razvoj sjevera i održivi razvoj, kao i da je važno pronaći balans u korišćenju i zaštiti resursa.

Marsela je, navodi se, informisala Ćulafića o projektu “Green Game”, didaktičkom programu koji već 11 godina uključuje italijanske studente u inicijative vezane za održivost životne sredine i pravilno odvajanje otpada.

Iz Ministarstva su rekli da će taj projekat uskoro proširiti svoje djelovanje i van granica Italije, a biće organizovan drugi put u Crnoj Gori.

Kako su dodali, Ćulafić je prihvatio poziv Marsele da resor kojim rukovodi bude dio organizacije tog projekta.

“Ministarstvo ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera nastavlja sa aktivnostima čiji je cilj zaštitu i unapređenje životne sredine, te se raduje budućoj saradnji sa Italijom na ovim i sličnim projektima”, navodi se u saopštenju.

