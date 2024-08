Promjene od prije četiri godine loše stvari učinile gorim

Podgorica, (MINA) – Promjena vlasti 30. avgusta 2020. godine loše stvari je učinila gorim, a dobre urušila ili značajno oštetila, ocijenio je predsjednik Socijaldemokratske partije i jedan od lidera Evropskog saveza Ivan Vujović.

Kako je naveo, građani bi, jednako kako su srušili tadašnju vlast, sada trebalo da sruše i ovu, na čelu sa predsjednikom parlamenta i Nove srpske demokratije Andrijom Mandićem.

„Promjene od 30. avgusta 2020. godine loše stvari učinile su gorim, a dobre urušile ili značajno oštetile“, naveo je Vujović.

Prema njegovim riječima, brutalne zloupotrebe i usvajanje rigidnih antievropskih zakona uoči lokalnih izbora prava su slika tih promjena.

“Jednako kako su srušili onu vlast građani sada treba da sruše i ovu, na čelu sa Mandićem”, poručio je Vujović.

