Projektom za prevenciju nasilja u školama do sigurnijeg okruženja za djecu

Podgorica, (MINA) – Projekat za prevenciju nasilja u crnogorskim školama, čiji je cilj unapređenje sistema za prevenciju i zaštitu djece od vršnjačkog, online i drugih oblika nasilja u školama, predstavljen je danas u Podgorici.

Kako je saopšteno i Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija (MPNI), projekat “Prevencija nasilja u školama u Crnoj Gori”, koji implementira Savjet Evrope, a finansira Njemačka, počeo je u decembru i trajaće dvije godine.

Navodi se da je MPNI glavni institucionalni partner na implementaciji projekta, dok će planirane aktivnosti okupiti i predstavnike drugih relevantnih institucija u oblastima obrazovanja, socijalne zaštite, zdravlja, brige o mladima, ljudskih prava, kao i predstavnike nevladinih i međunarodnih organizacija.

Ministarka prosvjete, nauke i obrazovanje, Anđela Jakšić Stojanović, istakla je da je projekat “Prevencija nasilja u školama u Crnoj Gori” započet sa ciljem stvaranja sigurnog i podržavajućeg okruženja za svako dijete.

“Škole nijesu samo mjesta za sticanje znanja, već prostori u kojima djeca grade vrijednosti, samopouzdanje i međusobno poštovanje”, naglasila je Jakšić Stojanović.

Zbog toga je, kako je kazala, ključno da budu bezbjedna i oslobođena nasilja.

Prema njenim riječima, uz podršku Savjeta Evrope i Njemačke, projekat će unaprijediti sistem prevencije i zaštite djece, jačati saradnju svih aktera u obrazovanju i donijeti konkretne mjere za borbu protiv nasilja.

„Kroz istraživanja, praktične alate i edukaciju nastavnika, škole će dobiti podršku da odgovorno i efikasno reaguju na svaki oblik nasilja“, navela je ona.

Jakšić Stojanović je istakla da MPNI ostaje posvećeno „dugoročnim promjenama koje će osigurati da škole budu sigurna mjesta rasta, učenja i međusobnog poštovanja”.

Zamjenik šefa Misije u Ambasadi Njemačke u Crnoj Gori Ralf Reuš, kazao je da je uvjeren da će projekat „Prevencija nasilja u školama u Crnoj Gori“ dodatno osnažiti ionako jaku reputaciju Crne Gore u oblasti ljudskih prava.

„To će, takođe, biti relevantno za proces pristupanja Evropskoj uniji (EU) i zatvaranje poglavlja 23 o pravosuđu i osnovnim pravima“, rekao je Reuš.

On je podsjetio i da se 2025. godine navršava 75 godina od pristupanja Njemačke Savjetu Evrope i od izrade nacrta Evropske konvencije o ljudskim pravima.

“Stoga smo veoma zadovoljni što smo u prilici da podržimo Savjet Evrope i Crnu Goru u jubilarnoj godini u ovom važnom projektu” – zaključio je Reuš.

Šef Odjeljenja za obrazovanje Savjeta Evrope Vilano Kiriazi istakao je da je Savjet Evrope duboko posvećen rješavanju pitanja vršnjačkog i online nasilja koji predstavljaju značajne izazove za obrazovne sisteme.

„Ova oblast je posebno značajna za Odjeljenje za obrazovanje, koje se fokusira na preventivne mehanizme, a naš projekat u Crnoj Gori odražava to opredjeljenje. Želimo da škole budu bezbjedno okruženje, gdje djeca mogu da uče, razvijaju se i druže, oslobođena straha od maltretiranja ili nasilja”, kazao je Kirazi.

On je podsjetio i na Izvještaj Savjeta Evrope o održivim sredstvima za rješavanje i prevenciju nasilja u školama, čiji nalazi i preporuke pokazuju da je problem vršnjačkog nasilja problem cijelog društva – porodice, škole, ali i šire društvene zajednice, ističući da je neophodno da se svi uključe.

Šefica Programske kancelarije Savjeta Evrope u Podgorici Lejla Dervišagić je naglasila da Programska kancelarija Savjeta Evrope u Podgorici pruža podršku i partnersku saradnju Crnoj Gori kroz različite projekte u brojnim oblastima.

“Sve oblasti su međusobno povezane, a mi ćemo ih koordinirati sa novim projektom, kao i sa našim domaćim i međunarodnim partnerima i korisnicima”, rekla je Dervišagić.

Šefica Jedinice za formalno i neformalno obrazovanje iz Savjeta Evrope Vesna Atanasova predstavila je ciljeve, aktivnosti i očekivane ishode projekta.

Ona je najavila da je projektom planirano sveobuhvatno istraživanje o prevenciji nasilja u školama, koje će obuhvatiti i online nasilje.

Istraživanje će, kako je istakla, uključiti učenike, kao i njihove roditelje i nastavnike, ali i predstavnike relevantnih institucija i organizacija i biti

osnova za ostale projektne aktivnosti.

