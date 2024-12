Produžen pritvor za 12 osumnjičenih za krijumčarenje ljudi

Podgorica, (MINA) – Vijeće Vrhovnog suda Crne Gore produžilo je pritvor za 12 osoba koje su osumnjičene za stvaranje kriminalne organizacije, nedozvoljeni prelaz državne granice i krijumčarenje ljudi.

Pritvor, po predlogu Specijalnog državnog tužilaštva, je produžen Imanu Muhamadu, Amaru i Elviru Hekalu, Sabini Bašić Hekalo, Željku Bujišiću, Đoku Kovačeviću, Radanu Anđušiću, Darku Boškoviću, Mileti Raoniću, Bobanu Krstonijeviću, Bobanu Ječmenici i Branku Gačeviću.

Kako je saopšteno iz Vrhovnog suda, Rješenjem Vijeća pritvor im je produžen za još tri mjeseca.

Navodi se da je M.I. pritvor može trajati najduže do 3. aprila naredne godine.

„Dok okrivljenima H.A., H.E., H.B.S., B.Ž., K.Đ., A.R., B.D., R.M., K.B., J.B. i G.B., može trajati najduže do 4. aprila“, dodaje se u saopštenju.

