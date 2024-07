Procesuiran zbog ugrožavanja sigurnosti članova redakcije TV E

Podgorica, (MINA) – Službenici policije podnijeli su krivičnu prijavu protiv T.M. (49), osumnjičenog za ugrožavanje sigurnosti članova redakcije televizije (TV) E, saopšteno je iz Uprave policije.

Oni su kazali da se sumnja da je T.M. (49) kao kreator i korisnik dva naloga na jednoj društvenoj mreži, postavljao javne kometare, prijetećeg sadržaja.

„Koji su izazvali strah za život članova redakcije TV „E”“, dodaje se u saopštenju.

