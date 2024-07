Pripadnici GSS-a spasili povrijeđenog njemačkog državljanina

Podgorica, (MINA) – Pripadnici Gorske službe spašavanja (GSS) su, nakon višesatne akcije, spasili državljanina Njemačke T. Š (44) koji se povrijedio tokom planinarenja u rejonu Vusanje na Prokletijama.

Iz GSS-a su u objavi na Fejsbuku /Facebook/ naveli da je T.Š. u ponedjeljak oko 18 sati uputio poziv za pomoć putem OKC 112 Direktorata za zaštitu i spašavanje.

Kako su kazali iz GSS-a, T.Š. je tokom planinarenja povrijedio ruku.

„Višesatna potraga za njim trajale je zbog pogrešno poslatih GPS koordinata. Razlika je bila gotovo dva kilometra, što je, uz jako nepristupačan teren, otežavalo potražnu akciju“, pojasnili su iz GSS-a.

T. Š. je, kako su naveli, lociran rano jutros i nakon ukazane pomoći transportovan je do hitne pomoći, a u akciji su učestvovali i pripadnici Službe zaštite Gusinje.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS