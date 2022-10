Podgorica, (MINA) – Primjena Evropske konvencije o ljudskim pravima prioritet je u radu pravosuđa, poručeno je na dvodnevnom okruglom stolu čiji je fokus bio na primjeni člana 8 tog dokumenta i različitim aspektima prava na privatnost.

Okrugli sto su, u okviru Programa za kontinuiranu obuku sudija i državnih tužilaca, organizovali Centar za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu Crne Gore i AIRE centar, uz podršku Britanske ambasade Podgorica.

Iz AIRE centra je poručeno da je skup, koji je okupio preko 30 predstavnika svih pravosudnih institucija u državi, bio važna prilika da se razgovara o toj veoma aktuelnoj temi.

Menadžerka Projekta vladavine prava u Crnoj Gori ispred AIRE centra Đina Popović navela je da je, upravo je zbog značaja tog prava, kao i njegove složenosti, potrebno dati nacionalnim vlastima smjernice koje će olakšati njihov rad.

“S tim ciljem je AIRE centar, u saradnji sa Vrhovnim sudom i Institucijom Ombudsmana, pripremio Vodič o pravu na poštovanje privatnog života”, rekla je Popović.

Ona je istakla da je uz Vodič, u saradnji sa Centrom za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu, pripremljena i online obuka koja je namijenjena sudijama i savjetnicima u crnogorskim sudovima.

“Zbog izuzetno bogatog opsega prava na privatan život, forme treninga i njegove široke dostupnosti, mogu ga koristiti i svi pravnici primjenjuju konvencijske standarde”, pojasnila je Popović.

Kako je saopšteno, predavači Milena Krsmanović Iković, Aleksa Ivanović, Snežana Armenko i Valentina Pavličić su sa učesnicima i učesnicama skupa prošli različite aspekte primjene Evropske konvencije u Crnoj Gori.

Načelnica Odjeljenja za kontinuiranu obuku COSDT-a Maša Adžić rekla je da je cilj seminara da se učesnici upoznaju sa relevantnom i najnovijom praksom Evropskog suda za ljudska prava u vezi sa članom 8 konvencije.

“Kao i da razgovaraju o spornim pitanjima sa kojima se pravni praktičari susrijeću kada je u pitanju pravo na poštovanje privatnog i porodičnog života”, rekla je Adžić.

Ona je navela da je tema dvodnevne obuke veoma značajna i uvijek aktuelna.

“Privatni život je veoma lična i intimna sfera svakog čovjeka u koju niko, pa ni država, nema pravo da se miješa. Svako ima pravo da slobodno odlučuje o pitanjima koja se tiču njegovog privatnog života”, poručila je Adžić.

Ona je dodala da to pravo nije apsolutno i da postoje izuzeci u kojima ono može biti ograničeno

“Učesnici skupa su zaključili da primjena Evropske konvencije mora biti jedan od ključnih prioriteta u praksi crnogorskog pravosuđa”, kaže se u saopštenju.

Oni su, kako se navodi, iskazali podršku nastavku aktivnosti AIRE centra i COSDT-a na umrežavanju i obukama nosilaca najviših pravosudnih funkcija o njenoj primjeni.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS