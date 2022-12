Primarni zadatak izbor sudija i izlazak iz političkog ćorsokaka

Podgorica, (MINA) – U Crnoj Gori neophodno je stvaranje uslova koji bi omogućili kompletiranje i efikasno funkcionisanje državnih institucija, ocijenjeno je u razgovoru lidera Demosa Miodraga Lekića i francuskog ambasadora Kristijana Timonijea.

Kako se navodi u objavi Demosa na Fejsbuku /Facebook/ na sastanku je saopšteno da su izbor sudija Ustavnog suda i izlazak iz političkog ćorsokaka trenutno dva primarna zadatka.

Navodi se da je na sastanku posebno aktuelizovana političko-institucionalna kriza u Crnoj Gori.

“Dvojica sagovornika su izrazila saglasnost oko neophodnosti stvaranja uslova koji bi omogućili kompletiranje i efikasno funkcionisanje državnih institucija u zemlji”, kaže se u saopštenju.

Lekić je istakao odgovornost parlamenta da u postojećim uslovima ima političko-pravne inicijative koje bi vodile institucionoj stabilnosti, s ciljem efikasnosti odlučivanja države koja se nalazi pred mnogim složenim izazovima.

Lekić i Timonije su se složili da je kompletiranje Ustavnog suda i poštovanje demokratskih pravila u vrhu prioriteta države.

Lekić je, kako se navodi, kazao da će parlamentarna većina ponovo, kao i u prethodnom ciklusu, dati doprinos izboru profesionalnih i autonomnih sudija koji će biti van bilo kakvog političkog uticaja.

On je rekao da se u parlamentarnoj većini s uvažavanjem odnose prema saopštenju francuskog Ministarstva inostranih poslova o institucionalnoj krizi u Crnoj Gori.

“Nalazeći da su te poruke uravnotežene, a između dva proritetna zadatka – izbora sudija Ustavnog suda i načina izlaska iz političkog ćorsokaka u kojem se nalazi država”, dodaje se u saopštenju.

Lekić je ocijenio da takve nijansirane, uravnotežene, zato i ozbiljne poruke, koje se uostalom nalaze i u dijelovima izvjestaja Venecijanske komisije, mnogo više obavezuju odgovorne političke snage u državi od pojednostavljenih, ponekad i prijetećih poruka koje se neadekvatno, i van diplomatskih običaja, upućuju, najčešće sa kontraproduktivnim efektima.

