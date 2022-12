Prijetnje i uvrede poslanicima zbog političkog djelovanja neprihvatljive

Podgorica, (MINA) – Crnoj Gori je potrebna tolerancija i uzdržanist od bilo kakvih činova nasilja, kazali su iz Bošnjačke stranke (BS) poručujući da je neprihvatljivo da bilo koji poslanik trpi uvrede i prijetnje zbog svog političkog djelovanja.

Poslanik BS Amer Smailović najoštrije je osudio prijetne upućene funkcioneru Demokratske partije socijalista (DPS) Jevtu Erakoviću.

On je pozvao nadležne institucije da reaguju, kao i da odmah pronađu i sankcionišu počinioce.

“Smatram da je neprihvatljivo da bilo koji poslanik trpi uvrede i prijetnje zbog svog političkog djelovanja”, rekao je Smailović u saopštenju.

On je kazao da društvo u Crnoj Gori mora pokazati da je spremno da osudi i da ne prihvata ugrožavanje bezbijednosti nosioca poslaničke funkcije, ali i svakog građanina.

“Crnoj Gori je i te kako potrebna tolerancija i uzdržanist od bilo kakvih činova nasilja”, zaključio je Smailović.

