Prijavljen neovlašćen ulazak u SO Šavnik, tužilac se izjasnio da nema krivičnog djela

Podgorica, (MINA) – Tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu (ODT) u Pljevljima izjasnio se da se u radnjama osoba, koje su prijavljene da su neovlašćeno ušle u zgradu Opštine Šavnik, ne stiču elementi krivičnog djela za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti.

Iz Uprave policije su saopštili da su službenici Skupštine opštine Šavnik obavijestili danas šavničku policiju da je više odoba neovlašćeno ušlo u zgradu Opštine.

Kako su rekli, policijski službenici su od osoba koje su prijavile događaj prikupili obavještenja.

„I sa svim upoznali tužioca u ODT-u u Pljevljima, koji se izjasnio da se u radnjama prijavljenih osoba ne stiču elementi krivičnog djela za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da će službenici Stanice policije Šavnik nastaviti sa preduzimanjem mjera i radnji iz svoje nadležnosti u odnosu na taj događaj, u cilju utvrđivanja svih činjenica i okolnosti i cijenjenja eventualne prekršajne odgovornosti.

Sa ishodom će, kako su rekli iz policije, javnost biti blagovremeno obaviještena.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS