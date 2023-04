Pretresli više lokacija u cilju sprječavanju zloupotreba izbornog procesa

Podgorica, (MINA) – Crnogorska policija je, u saradnji sa državnim tužilaštvima, pretresla više lokacija u cilju otkrivanja i sprječavanja potencijalnih krivičnih djela u vezi zloupotrebe izbornog procesa i prikupila obavještenja od više osoba, sopšteno je iz Uprave policije.

Oni su apelovali na sve učesnike izbornog procesa da se pridržavaju zakona i na taj način doprinesu demokratskim uslovima za održavanje slobodnih izbora.

“Upozoravamo da će sva lica, bez izuzetka, za koja se utvrdi da su izvršila krivična djela protiv izbornih prava biti procesuirana”, poručili su iz policije na Tviteru /Twitter/.

U Crnoj Gori sjutra će biti održan drugi krug predsjedničkih izbora.

