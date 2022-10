Pretresi u Kotoru, uhapšeno više osoba

Pogorica, (MINA) – Više osoba uhapšeno je u Kotoru u zajedničkoj akciji Uprave policije i Specijalnog državnog tužilaštva.

Iz Uprave policije su saopštili da se na području Kotora sprovode aktivnosti usmjerene prema organizovanim kriminalnim grupama.

“U toku su pretresi na više lokacija, a više osoba je uhapšeno”, naveli su iz policije na Tviteru /Twitter/.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS