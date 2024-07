Preminuo Fikret Kurgaš

Podgorica, (MINA) – Advokat i član Sudskog savjeta Fikret Kurgaš preminuo je u nedjelju, saopštio je Sudski savjet.

Kurgaš je obavljao značajne funkcije u Opštini Bijelo Polje, kao i Telekomu Crne Gore, koji je i zastupao od 2007. godine.

Bio je član Fudbalskog saveza Crne Gore i član Stručnog odbora Fudbalskog saveza Jugoslavije, a profesionalno se bavio fudbalom od 1992. do 2001. godine.

Nakon završenog Pravnog fakulteta, položio je pravosudni i advokatski ispit, a na Fakultetu za fizičku kulturu Univerziteta u Beogradu završio je Višu trenersku školu.

U Advokatski imenik Crne Gore upisao se 2007. godine i advokatsku djelatnost obavljao sve do danas, navodi se na sajtu Sudskog savjeta.

Skupština Crne Gore je 21. decembra prošle godine izbrala Kurgaša za člana Sudskog savjeta iz reda uglednih pravnika, a Ukazom Predsjednika od 27. decembra proglašen je za člana Sudskog savjeta.

