Preliminarni rezultati popisa 25. januara

Podgorica, (MINA) – Preliminarni rezultati popisa stanovništva, domaćinstava i stanova biće objavljeni 25. januara, saopšteno je iz Uprave za statistiku – Monstat.

Iz Monstata su kazali da su uspješno završene sve aktivnosti vezane za prikupljanje podataka za popis stanovništva, što je, kako su naveli, ujedno najzahtjevniji i najznačajniji dio cijelog procesa.

Oni su podsjetili da je Popis počeo 3. decembra i trajao zaključno sa 28. decembrom,

„A uspješno je realizovan u procesu u kom je pokazana odgovornost i zrelost društva, svjesnog značaja statističkih podataka države“, dodaje se u saopštenju.

Navodi se da su prikupljeni ključni podaci o stanovništvu, domaćinstvima, stanovima, ali i drugi važni podaci koji se odnose demografske karakteristike, obrazovanje, uslove u kojima građani žive, na zaposlenost odnosno nezaposlenost, informacionu pismenost i druge karakteristike stanovništva.

„Tokom ovog perioda, popisivači su sa instruktorima i državnim instruktorima intenzivno radili na prikupljanju podataka i zajedno sa građanima doprinijeli realizaciji najveće i najznačajnije statističke akcije u zemlji“, kazali su iz Monstata.

Oni su zahvalili svim građanima koji su odvojili vrijeme i pružili potrebne informacije od značaja za definisanje i sprovođenje vladinih politika, za naučna istraživanja i biznis zajednicu, civilno društvo i širu javnost, a posebno za dalji rad Uprave za statistiku.

„Imajući u vidu sve sprovedene aktivnosti i kontrolne mehanizme, građani mogu imati bezrezervno povjerenje u čitav proces, kvalitet i povjerljivost prikupljenih podataka“, poručili su iz Monstata.

Kako su naveli, njihovi zaposleni će u narednim mjesecima, nakon unosa podataka, sprovesti statističke kontrole, obradu podataka i detaljne analize da bi se pripremili zvanični rezultati popisa, a preliminarne rezultate građani mogu očekivati 25. januara.

Iz Monstata su kazali da će blagovremeno obavijestiti javnost o izradi i upotrebi softvera, aktivnosti kojoj se pristupa sa posebnom pažnjom i odgovornošću, a sve u cilju obezbjeđivanja mogućnosti građanima da provjere vjerodostojnost unešenih podataka.

Prema njihovim riječima, to predstavlja neposredni i najveći mogući nivo kontrole samog procesa.

„Uprava za statistiku i njeni zaposleni, zahvaljuju još jednom svim građanima koji su učestvovali u popisu i time doprinijeli uspjehu izuzetno važnog statističkog procesa, čiji će rezultati služiti kao osnova za planiranje i donošenje odluka u različitim segmentima društva“, kaže se u saopštenju.

Iz Monstata su zahvalili i popisivačima, instruktorima i državnim instruktorima, članovima popisnih komisija na izdvojenom trudu i radu, kao i članovima skupštinskog Odbora za praćenje i sprovođenje popisa na velikom doprinosu i medijima na profesionalnom izvještavanju.

„Što je sveukupno je dovelo do toga da ovaj popis bude jedan od najtransparentnijih procesa popisivanja“, dodaje se u saopštenju.

