Prekršajne prijave zbog tuče u Budvi

Podgorica, (MINA) – Službenici policije podnijeli su prekršajne prijave protiv četiri osobe koje su krajem jula učestvovale u tuči ispred jedne diskoteke u Budvi, saopšteno je iz Uprave policije.

Iz policije su kazali da su njihovi službenici, nakon saznanja da je 27. jula ispred jedne diskoteke u Budvi došlo do tuče, identifikovali i procesuirali V.L.(25) iz Zete, B.S.(34) sa Cetinja i A.L.(21) iz Podgorice, kao i J.G. (19) iz Kotora.

„U ranim jutarnjim satima, ispred diskoteke u Budvi, nakon verbalne rasprave između V.L. i A.L. sa J.G. i kraćeg fizičkog kontakta, V.L. i B.S. su zadali J.G. nekoliko udaraca rukama u glavu“, navodi se u saopštenju.

Kako se dodaje, policijski službenici su, nakon prikupljenih obavještenja i uvida u izuzeti zapis sa video nadzora, kao učesnike u tuči identifikovali tri operativno interesantne osobe V.L., B.S., A.L., kao i J.G.

„O događaju je obaviješten tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Kotoru nakon čega su protiv V.L., B.S., A.L., i J.G. podnijete prekršajne prijave zbog sumnje da su počinili prekršaj iz Zakona o javnom redu i miru“, kaže se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS