Preko 60 odsto građana ima povjerenje u Vrhovno državno tužilaštvo

Podgorica, (MINA) – Rezultati istraživanja o percepciji Državnog tužilaštva pokazuju da je tokom prošle godine ostvaren rast povjerenja u državna tužilaštva na svim nivoima i značajan napredak u više ključnih aspekata, saopšteno je iz Vrhovnog državnog tužilaštva (VDT).

Oni su naveli da u VDT povjerenje ima 64,1 odsto građana, što, kako se dodaje, predstavlja rast od 14,5 odsto u odnosu na prethodnu godinu.

“Specijalnom državnom tužlaštvu vjeruje 64,8 odsto građana, što je rast od 9,7 odsto u odnosu na 2023. godinu”, dodaje se u saopštenju.

Navodi se da više od polovine građana, 57,4 odsto, ima povjerenja u Više državno tužilaštvo u Podgorici.

To je, kako se dodaje, 10,8 odsto više u odnosu na prethodnu godinu.

“Rast povjerenja od 5,1 odsto u odnosu na prošlogodišnje istraživanje bilježi i Više državnom tužilaštvo u Bijelom Polju, u koje povjerenje ima 46,5 odsto”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da u osnovna državna tužilaštva vjeruje 60 odsto građana, što predstavlja rast od 14,4 odsto u odnosu na 2023. godinu.

Iz VDT-a su rekli da je zabilježen i značajan porast povjerenja građana u rad tužilaštva kada je u pitanju borba protiv korupcije.

Kako se dodaje, više od polovine građana, 53 odsto, smatra da se tužilaštvo uspješno bori sa tim izazovom, što predstavlja rast od 11,8 odsto u odnosu na 2023. godinu.

“Skoro dvije trećina građana (61,4 odsto) percipira Državno tužilaštvo kao nezavisnu i nepristrasnu instituciju koja jača temelje pravne države, što predstavlja rast od 12,6 odsto u odnosu na prošlu godinu i sugeriše da građani sve više prepoznaju doprinos Državnog tužilaštva vladavini prava”, navodi se u istraživanju.

Zabilježen je i porast od 11,9 odsto kada su u pitanju stavovi građana koji smatraju da Državno tužilaštvo djeluje u javnom interesu, u skladu sa zakonima i profesionalnim standardima (58,3 odsto).

Navodi se da je u porastu i broj građana koji smatra da je Državno tužilaštvo efikasno u svom radu.

Kako se dodaje, više od polovine građana (51,1 odsto) smatra da je Državno tužilaštvo efikasno, što predstavlja rast od 4.9 odsto u odnosu na prošlogodišnje istraživanje.

Istraživanje, kako se navodi, pokazuje značajan rast podrške u čelnika državnotužilačke organizacije.

“Više od polovine ispitanika/ca (51,5 odsto) podržava rad vrhovnog državnog tužioca Milorada Markovića, što predstavlja rast od 13,9 odsto u odnosu na istraživanje iz 2023. godine, kada je nešto više od trećine građana podržavalo rad Markovića koji je tada bio u v.d. funkciji”, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, zadržan je trend rasta podrške rada glavnog specijalnog tužioca Vladimira Novovića, čiji rad podržava 57,6 odsto građana, što predstavlja rast od 2,8 odsto u odnosu na prethodnu godinu.

Istraživanje o percepciji Državnog tužilaštva, koje je podržala Misija OEBS-a u Crnoj Gori, sprovedeno je tokom oktobra i novembra prošle godine na uzorku od 1.005 građana.

