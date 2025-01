Preduzimaju aktivnosti povodom svih prijava u vezi sa održavanjem sjednice SO Budva

Podgorica, (MINA) – Policijski službenici samostalno i u saradnji sa Osnovnim državnim tužilaštvom (ODT) u Kotoru, preduzimaju aktivnosti u cilju postupanja po svim podnesenim prijavama povodom dešavanja u vezi sa održavanjem sjednice Skupštine opštine (SO) Budva, kazali su iz Uprave policije.

Oni su naveli da je sa svakom pojedinačnom prijavom odmah, bez odlaganja, upoznat tužilac u ODT u Kotoru po čijem nalogu policija preduzima dalje mjere i radnje iz svoje nadležnosti.

„U odnosu na prijavu jedne osobe da je fizički napadnuta od obezbjeđenja objekta SO Budva, tužilac se izjasnio da nema elemenata krivičnog djela koje se goni po službenoj dužnosti, dok policija preduzima dalje mjere i radnje u cilju identifikacije eventualnih počinilaca prekršaja“, kaže se u saopštenju.

Iz policije su rekli da je sa prijavom šefa obezbjeđenja upoznat tužilac u ODT-a u Kotoru, po čijem nalogu policija preduzima dalje mjere i radnje.

„U toku je prikupljanje obavještenja od identifikovanih osoba, nakon čega će biti povratno informisan postupajući tužilac radi pravne kvalifikacije događaja“, kaže se u saopštenju.

Dodaje se da je sa prijavom koju je podnijela jedna osoba upoznat nadležni tužilac, koji se izjasnio da ne postoje elementi krivičnog djela koje se goni po službenoj dužnosti.

Iz Uprave policije su podsjetili da Opština Budva ima formiranu Unutrašnju službu zaštite koja u skladu sa Zakonom o zaštiti osoba i imovine ima široko propisana ovlašćenja kada je riječ o zaštiti prostora koji obezbjeđuje.

„I da je bila dužna da između ostalog vrši kontrolu pristupa u objekat, utvrdi identitet i zadrži osobe i eventualne počinioce krivičnih djela ili prekršaja u štićenom prostoru“, dodaje se u saopštenju.

Kako se navodi, u odnosu na dešavanja u lokalnom parlamentu Budva, policija ne može da izvrši radnju pretresanja prostorija i osoba u SO Budva bez naloga nadležnog tužilaštva i naredbe nadležnog suda u konkretnoj situaciji.

Iz Uprave policije rekli su da preduzimaju zakonito, nepristrasno, objektivno kao i politički i ideološki neutralno sve zakonom propisane mjere i radnje.

Oni su pozvali sve aktere događaja na poštovanje zakona, i da se suzdrže se od nezakonitog postupanja.

„I bez odlaganja o narušenom javnom redu i miru ili izvršenom krivičnom djelu obavijeste policiju, po čijim će prijavama, kao i po vlastitim saznanjima policija odmah postupiti“, dodaje se u saopštenju.

