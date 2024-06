Predsjedništvo LP-a podržalo formiranje saveza sa SDP-om i SD-om

Podgorica, (MINA) – Predsjedništvo Liberalne partije (LP) jednoglasno je podržalo formiranje širokog nadpartijskog saveza čiji će stožer, osim te stranke, biti i Socijaldemokratska partija i Socijaldemokrate.

Iz LP-a je saopšteno da će savez okupiti i širok spektar građanskih udruženja, istaknutih aktivista i intelektualaca.

“Cilj okupljanja progresivnih snaga je stvaranje jasne alternative i ponude na političkoj sceni, koja je već godinama u krizi, a povjerenje građana u politiku sve je manje”, kaže se u saopštenju.

Savez će se, kako su rekli iz LP-a, fokusirati na evropske integracije, ekonomiju, obrazovanje, socijalna pitanja i poboljšanje kvaliteta života svakog čovjeka na realnim osnovama.

“Ali se i usprotiviti radikalnim politikama koje pokušavaju da ponize Crnu Goru i uvuku društvu u nacionalistička previranja, čime bi osudili državu na tavorenje na margini modernog svijeta”, kaže se u saopštenju.

Kako se navodi, sa sjednice Predsjedništva LP-a poručeno je da je prepoznata želja građana za ukrupnjavanjem političke scene i jasnom, beskompromisnom i modernom politikom čiji nosioci će biti hrabri i čisti pojedinci.

“Konstituenti saveza bili su glavni pokretač mnogih istorijskih procesa u Crnoj Gori i uvijek ostali na pravoj strani istorije, sa čistom politikom i čistim ljudima, pa je najprirodniji potez udruživanja ova tri subjekta uz podršku građana i intelektualaca”, rekli su iz LP-a.

Iz te partije su kazali da su novi i mladi ljudi, koji danas nose liberalne i socijaldemokratske ideje u Crnoj Gori, garancija da će savez i u budućnosti biti stožer daljeg razvoja države.

“A svojim idejama zasigurno će pružiti snažan doprinos izgradnji otvorenog, slobodnog, pravednijeg i srećnijeg društva za sve ljude u Crnoj Gori”, kaže se u saopštenju.

