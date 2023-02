Predsjedništvo Demokrata o kandidaturi Bečića

Podgorica, (MINA) – Predsjedništvo Demokratske Crne Gore izjasniće se danas o predlogu Centralnog izbornog štaba da lider te stranke Aleksa Bečić bude predsjednički kandidat.

Šef Kluba poslanika Demokrata Boris Bogdanović rekao je u nedjelju da će predlog Predsjedništva biti upućen na potvrđivanje Glavnom odboru, koji će zasijedati u petak.

Bogdanović je podsjetio da je Centralni izborni štab uputio taj predlog Predsjedništvu stranke, nakon sjednica opštinskih i mjesnih odbora, na kojima su dominirali predlozi da predsjednički kandidat Demokrata bude Bečić.

Predsjednički izbori biće održani 19. marta, a kandidature se podnose do 26. februara.

Republička izborna komisija je do sada utvrdila samo kandidaturu jednog od lidera Demokratskog fronta Andrije Mandića.

