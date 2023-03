Predsjednički izbori značajni za dalji put i razvoj Crne Gore

Podgorica, (MINA) – Predsjednički izbori zakazani za 19. mart značajni su za dalji put i razvoj Crne Gore, mnogo više od svih prethodnih, poručio je kandidat Demokrata za predsjednika države Aleksa Bečić u razgovoru sa građanima Šavnika.

Iz Demokratske Crne Gore saopštili su da je Bečić danas nastavio kampanju “Put časti” čiji cilj je, kako su naveli, da se približi pobjednička ideja svakom građaninu države.

“Građani Šavnika su srdačno dočekali Bečića i poručili mu da je ideja pobjede tradicionalnih vrijednosti i više nego dobrodošla u njihovoj opštini”, kaže se u saopštenju.

Bečić je istakao da je danas krenuo u posjetu svakom pedlju Crne Gore i da je među prvim opštinama imao osjećaj odgovornosti da posjeti upravo Šavnik.

“Ovi izbori imaju veći značaj za dalji put i razvoj Crne Gore, mnogo više od svih prethodnih”, kazao je Bečić.

On je rekao da je uvjeren da je tridesetogodišnje vođenje sopstvenim interesima i jeftinini nacionalizam ekonomski i moralno opustošilo Šavnik i Crnu Goru.

Prema riječima Bečića, dok su trajale vrijednosti časti i poštenja, šavnička sela su bila puna.

“Čim su na čelo države došli oni koji su te vrijednosti gazili, naši mladi su krenuli trbuhom za kruhom svugdje po svijetu, daleko od svog Šavnika i svoje Crne Gore”, naveo je Bečić.

Zato se, kako je kazao, društvo mora vraćati “vrijednostima koje su nas stvarale i kojima smo se borili protiv mnogih izazova koje je naša istorija iznosila pred nas”.

Bečić je rekao da je sreća što se za bolje puteve konačno odlučuje olovkama, na miran i dostojanstven način kako priliči Šavniku i Crnoj Gori.

“Moja obaveza je da vaše povjerenje opravdam na način što ću čast vratiti u svaku instituciju, u politiku i državu u cjelini, koju ću voditi na način što mi se neće služiti, već ću kao predsjednik biti sluga građana koji su me izabrali i sluga države koja mi je jedini gazda”, istakao je Bečić.

On je naglasio da su Šavničani uvijek bili na strani pravde, istine i časti.

“Neka novi put građanske i evropske Crne Gore učvrsti našu slogu, da u slozi budemo snažniji od planine Vojnik, a proces modernizacije, na temeljima tradicionalnih vrijednosti, brži od voda Bukovice i Bijele, istakao je Bečić.

