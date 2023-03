Predlog da Milić bude direktor ANB-a dostavljen Skupštini

Podgorica, (MINA) – Vlada je danas dostavila Skupštini predlog da se za direktora Agencije za nacionalnu bezbjednost (ANB) imenuje Boris Milić i zatražila mišljenje Odbora za bezbjednost i odbranu.

Milić je sada vršilac dužnosti direktora ANB-a.

Zakonom o ANB-u propisano je da direktora Agencije imenuje Vlada, na predlog premijera.

Vlada je 8. oktobra prošle godine imenovala Milića za v.d. direktora ANB-a, do imenovanja u skladu sa Zakonom, a najduže na period od sest mjeseci.

“Uzimajuci u obzir da Zakonom ograničeno vrijeme na koje je biran aktuelni v.d. ANB ističe 8. aprila, a da je za imenovanje direktora Agencije neophodno sprovesti zakonsku proceduru i pribaviti prethodno mišljenje Skupštine, ispunili su se svi uslovi da Vladi predložim imenovanje Milića za direktora ANB”, kaže se u obrazloženju predloga koji potpisuje premijer Dritan Abazović.

