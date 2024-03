Predali idejno rješenje za izgradnju prve sinagoge u Crnoj Gori

Podgorica, (MINA) – Predstavnici Jevrejske zajednice predali su danas idejno rješenje za izgradnju prve sinagoge u Crnoj Gori glavnoj gradskoj arhitekti Duški Mačić.

Primopredaju su izvršili predsjednica Jevrejske zajednice Nina Ofner Bokan, Vrhovni rabin Crne Gore Luciano Moše Prelević kao i autor projekta, arhitekta, Nikola Novaković.

Kako je saopšteno iz Jevrejske zajednice, izgradnja sinagoge u Glavnom gradu predstavlja važan korak ka očuvanju kulturnog identiteta i vjerske tolerancije u društvu.

„Ova sinagoga ne samo da će pružiti vjerski dom jevrejskoj zajednici već će služiti i kao simbol inkluzivnosti i raznolikosti grada”, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, izgradnja sinagoge je značajan iskorak ka stvaranju otvorenog društva u kojem se cijeni i poštuje raznolikost.

