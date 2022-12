Pozvali na sastanak o izboru sudija Ustavnog suda

Podgorica, (MINA) – Demokratska partija socijalista (DPS) pozvala je šefove poslaničkih klubova da sjutra održe sastanak na kome bi postigli dogovor u vezi sa izborom sudija Ustavnog suda.

Predsjednik kluba poslanika DPS-a Danijel Živković kazao je da je na sjednici Kolegijuma predsjednice Skupštine Danijele Đurović, na njihov zahtjev, odgođeno drugo glasanje za četvoro sudija Ustavnog suda za 12. decembar.

Živković je predložio da se u najkraćem roku sastanu šefovi poslaničkih klubova, kako bi dogovorom stvorili preduslove za rješavanje institucionalne krize.

“Imajući u vidu da smo na prethodnom sastanku, u organizaciji Đurović, od lidera poslaničkih subjekata dobili potvrdu da postoji spremnost za dogovor, vjerujem da bi sastanak šefova klubova bio dobar put za nastavak dijaloga i pronalaženje rješenja političke krize”, rekao je Živković.

On je predložio sa sastanak bude održan sjutra u Skupštini Crne Gore.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS