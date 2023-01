Pozivaju na dogovor oko kandidata za predsjedničke izbore

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Socijalističke narodne partije (SNP) Vladimir Joković pozvao je partije koje su pobijedile na izborima 30. avgusta 2020. godine da se dogovore oko nastupa na predsjedničkim koji su zakazani za 19. mart.

Joković je kazao da u SNP-u smatraju da partije većine od 30. avgusta treba da se dogovore oko kandidata koji će pobijediti predstavnika Demokratske partije socijalista (DPS) u prvom krugu izbora.

“SNP poziva sve parlamentarne partije i one koje nijesu parlamentarne, pobjednike od 30. avgusta 2020. da se sastanemo i dogovorimo oko nastupa na predsjedničkim izborima 19. marta“, rekao je Joković.

On je podsjetio da su neki politički subjekti već saopštili da će imati svoje kandidate.

Joković smatra da će neki od tih kandidata biti i gubitnici na izborima i da će sigurno poslije toga biti drugog kruga.

On je istakao da je uvjeren da će lider DPS-a Milo Đukanović biti kandidat te stranke na predsjedničkim izborima.

„Ako Đukanović ne bude kandidat, to znači da se on već predao i izgubio, a ako bude kandidat onda treba da bude pobijeđen“, rekao je Joković.

Joković je ocijenio da građani, žele da oni koji su pobijedili 30. avgusta 2020. godine imaju jedinstvenog kandidata i da predstavnik DPS-a bude pobijeđen u prvom krugu.

“Vjerujem ako dođe do toga, a ne postoji nijedan razlog da se ne dogovorimo, jedinstveni kandidat parlamentarne većine pobjeđuje u prvom krugu“, naveo je Joković.

On je podsjetio da je stav SNP-a da bi dobar kandidat bio lider Demosa Miodrag Lekić.

Joković je rekao da bi to bila i pravda, zbog predsjedničkih izbora 2013. godine, ali i zbog neuspjelih pregovora o formiranju nove vlade.

„Možda će i ovi predsjednički izbori mnoge otrijezniti da se vratimo odmah poslije njih da se formira ta vlada“, dodao je Joković.

On je rekao da, ako je svima iz parlamentarne većine Lekić bio najprihvatljiviji za mandatara, ne vidi nijedan razlog zašto ne bi bio prihvatljiv za predsjednika države.

Joković je naglasio da Skupština treba da bude raspuštena da bi bili raspisani parlamentarni izbori.

„Ali to je tražila DPS i naravno mi smo uradili drugačije od onoga što su oni tražili“, istakao je Joković.

Upitan zašto se ne ide na skraćenje mandata Skupštini da bi se održali vanredni parlamentarni izbori, Joković je kazao da će i to pitanje doći na dnevni red.

„Ako u Skupštini ne bude izabrana 44. Vladu, 28. marta će isteći mandat i moraće se ići na vanredne parlamentarne izbore“, kazao je Joković.

Na pitanje da li su počeli neformalni razgovori oko sudija Ustavnog suda, Joković je rekao da se u Skupštini ispituju sve sudije i da je na poslanicima da ocijene koji su najbolji.

On je istakao da se svi problemi kada su u pitanju izbori povezuju sa Ustavnim sudom.

„Apelujem na da se izabru sve sudije Ustavnog suda, koje neće suditi po političkoj pripadnosti, nego po Ustavu, zakonu i pravu“, poručio je Joković.

Upitan kako komentariše predlog Branke Bošnjak da se sudije u krajnjem biraju izvlačenjem, Joković je odgovorio da se ne može upoređivati biranje patrijarha sa sudom.

„Za ozbiljne stvari je potreban ozbiljan dogovor i državničko razmišljanje“, rekao je Joković.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS