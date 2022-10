Poziv za izbor predsjednika Vrhovnog suda raspisan mimo dnevnog reda

Podgorica, (MINA) – Sudski savjet je, mimo usvojenog dnevnog reda, raspisao javni poziv za kandidate za predsjednika Vrhovnog suda, saopštili su iz Ministarstva pravde i ocijenili da je trebalo sačekati novi zakon o Sudskom savjetu i sudijama.

„Izražavamo žaljenje zbog načina na koji je na današnjoj sjednici Sudski savjet, mimo usvojenog dnevnog reda, raspisao javni poziv za kandidate za predsjednika Vrhovnog suda“, naveli su iz tog Vladinog resora na Tviteru /Twitter/.

Oni su kazali da posebno zabrinjava činjenica što je ta odluka donijeta nakon što je ministar pravde Marko Kovač morao da napusti sjednicu Sudskog savjeta, i to zbog sjednice Vlade.

Iz Ministarstva pravde rekli su da prilikom donošenja te odluke Kovač nije bio ni prisutan.

„Ministarstvo pravde ima stav da za takvom odlukom nije bilo potrebe, jer ni prethodni javni pozivi nijesu bili uspješni. Zato smatramo da je trebalo sačekati novi zakon o Sudskom savjetu i sudijama“, naveli su iz tog resora.

Iz Ministarstva su podsjetili da je Nacrt zakona već poslat Venecijanskoj komisiji i dodali da se njegovim usvajanjem otvara put za širi i transparentniji izbor predsjednika Vrhovnog suda.

„Zašto Sudski savjet nije slično postupio, kao i zašto je sve urađeno mimo znanja resornog ministra, ostavljamo na tumačenje stručnoj i laičkoj javnosti“, kazali su iz Ministartsva pravde.

