Pozdravljaju dolazak Kos, neće prisustvovati sjednici Parlamenta

Podgorica, (MINA) – Građanski pokret (GP) URA prisustvovaće sastanku opozicije sa evropskom komesarkom sa proširenje Martom Kosom da bi, kako su kazali iz te partije, pojasnili da put Crne Gore ka Evropskoj uniji (EU) usporava aktuelna parlamentarna većina.

Iz URA-e su kazali da njihovi poslanici neće prisustvovati današnjoj sjednici Skupštine kojom će predsjedavati Andrija Mandić, a na kojoj će se Kos obratiti.

Oni su pozdravili dolazak Kos u Podgoricu, navodeći da je to potvrda da je Crna Gora važan partner i, kako vjeruju, sljedeća članica EU.

U GP URA smatraju da je posjeta Kos važan podstrek za sve one koji su apsolutno posvećeni evropskom putu Crne Gore.

“Važna je poruka i za parlamentarnu većinu, koja krši Ustav i svakodnevno svojim retrogradnim politikama pokušava da nas skrene sa evropskog puta, da neće uspjeti u svojim naumima”, navodi se u saopštenju.

Iz URA-e su kazali da će biti na sastanku sa Kos, da bi pojasnili da evropski put Crne Gore usporava parlamentarna većina.

Kako su naveli, trenutno je u Crnoj Gori blokiran parlament zato što parlamentarna većina brutalno krši Ustav, urušava vladavinu prava kao najvažniji evropski standard, svađa Crnu Goru sa susjedima i unižava državu.

“Iz ovih razloga, nećemo prisustvovati sjednici kojom će predsjedavati Andrija Mandić, koji predvodi sve navedene retrogradne pokušaje parlamentarne većine”, poručili su iz URA-e.

Iz te partije su naglasili da je parlamentarna većina jedina odgovorna za blokadu Skupštine i trenutnu institucionalnu krizu.

“Naš povratak u poslaničke klupe će se, kao što smo više puta pojasnili, desiti kad parlamentarna većina povuče protivustavnu odluku Ustavnog odbora, što može učiniti za jedan dan”, dodali su iz URA-e.

Oni su poručili da će EU u GP URA uvijek imati pouzdanog partnera za sve evropske reforme i vrijednosti, kao i do sada.

