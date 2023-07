Požar u Kučima i dalje aktivan

Podgorica, (MINA) – Požar koji je u srijedu poslijepodne izbio u Kučima, nadomak Podgorice, i dalje je aktivan, a zbog nepristupačnog terena je Direktoratu za zaštitu i spašavanje upućen zahtjev za angažovanje vazduhoplova.

Služba zaštite i spašavanja Glavnog grada Podgorica saopštila je da im je u srijedu, u 16 sati i 33 minuta, prijavljeno da je usled udara groma došlo do požara u mjestu Kupusci u Kučima.

Kako je objavljeno na Fejsbuk /Facebook/ stranici Službe, na lice mjesta upućene su dvije posade sa pet vatrogasaca.

„Izlaskom na lice mjesta ustanovljeno je da se radi o nepristupačnom terenu i uz sve napore pripadnika Službe požar nije mogao biti ugašen, pa je Direktoratu za zaštitu i spašavanje upućen zahtjev za angažovanje vazduhoplova“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je požar u Kupuscima i dalje aktivan i da se tokom dana očekuje pomoć Direktorata.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS