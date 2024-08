Požar u Čanju ugašen, ekipe na terenu

Podgorica, (MINA) – Požar koji je jutros izbio u ugostiteljskom objektu u barskom naselju Čanj ugašen je, kazao je načelnik Službe zaštite i spašavanja Bar, Aco Vulević.

On je Agenciji MINA rekao da je požar izbio jutros oko osam sati i da su vatrogasci uspjeli da spriječe njegovo širenje na druge objekte.

“Pričinjena šteta na ugostiteljskom objektu je velika”, kazao je Vulević, dodajući da su ekipe i dalje na terenu i dežuraju.

Uzrok požara nije poznat i, prema riječima Vulevića, to će istražiti nadležne službe.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS