Požar na Paštrovskoj gori pod kontrolom

Podgorica, (MINA) – Požar koji je sinoć buktio duž magistrale u Paštrovićima je pod kontrolom, kazao je načelnik Službe zaštite i spašavanja Budva Dragan Božović.

On je naveo da se požar magistralom širio i da je zahvatio dio Blizikuća, kao i da je bilo kritično prema Tudorovićima.

„Vjetar nije mijenjao pravac i do jutra je požar lokalizovan“, rekao je Božović za Televiziju Budva.

Ekipe vatrogasaca su na terenu i dežuraju, ne dozvoljavajući plamenu da se približi kućama i manastirima.

