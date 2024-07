Požar na Gorici lokalizovan

Podgorica, (MINA) – Požar koji je jutros ponovo izbio na brdu Gorica trenutno je lokalizovan.

Komandir Službe zaštite i spasavanja Glavnog grada Zdravko Blečić kazao je agenciji MINA da, zbog vjetra koji često mijenja smjer, još postoji opasnost od ponovnog aktiviranja požara.

“Požar je trenutno lokalizovan, a ekipe su i dalje na terenu i prate situaciju”, rekao je Blečić.

Prema njegovim riječima, vatra se jutros približila i kućama koje se nalaze u blizini.

On je apelovao na građane da od suvog i opožarenog drveća počiste dvorišta i imanja koja se nalaze u blizini mjesta požara, ali i u cijelom gradu.

Požar na brdu Gorica izbio je sinoć oko devet sati, a u toku noći je bio lokalizovan.

