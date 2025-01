Povući loše izmjene Zakona o boračkoj i invalidskoj zaštiti

Podgorica, (MINA) – Centar za građansko obrazovanje (CGO) pozvao je ministra socijalnog staranja, brige o porodici i demografije Damira Gutića i Vladu da povuku Predlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o boračkoj i invalidskoj zaštiti i omoguće javnu raspravu o tom dokumentu.

Iz te nevadine organizacije (NVO) su kazali da je izostanak dijaloga rezultirao odredbama koje sadrže niz ozbiljnih propusta, obesmišljavajući izmjene i dopune zakona koje su morale unijeti novi pristup prema ovom problem umjesto nefunkcionalnih modela, jer porodice žrtava i dalje ostaju bez odgovarajuće i nužne socijalne zaštite.

Oni su podsjetili da je Vlada, na telefonskoj sjednici, 28. decembra, utvrdila predlog tog zakona i uputila ga Skupštini na dalju proceduru.

Tome, kako su kazali iz CGO, nije prethodila javna rasprava, niti je, iako je na to obavezan Poslovnikom, ministar dostavio obrazloženje o razlozima zbog kojih je izostala javna rasprava.

“Upravo su isključivanje zainteresovane javnosti i problematična predviđena rješenja osnov da se ovaj zakon povuče, a u ponovljenoj proceduri pažljivo saslušaju argumenti civilnog društva i porodica žrtava”, navodi se u saopštenju.

Iz CGO su istakli da taj zakonski tekst mora biti realan odraz društvenih potreba uz odgovoran odnos prema žrtvama sukoba 90-ih, i u procesu njegovog oblikovanja resorno ministarstvo je dužno pokazati otvorenost za sugestije.

Kako su kazali, iako se Predlogom zakona prepoznaje šira grupacija civilnih žrtava ratova 90-ih i njihovih porodica, nepravedno su iz njega isključene žrtve koje u trenutku stradanja nijesu imale republičko crnogorsko državljanstvo.

“Ta okolnost ne bi smjela uticati na ostvarivanje statusa civilne žrtve rata, imajući u vidu tadašnju mobilnost stanovništva, posebno što joj je uzrok u značajnom bio i ratni vihor, ali i činjenicu da su porodice nekih od žrtava ostale životom vezane za Crnu Goru”, ocijenili su iz CGO.

Iz te NVO su ukazali i da je ozbiljan problem to što je priznanje statusa civilne žrtve samo formalne prirode, jer ne povlači ostvarivanje materijalnih prava u budućnosti za sve članove porodica, već samo roditelje i udovce/ice civilnih žrtava.

Kako su pojasnili, to isključuje i njihovu braću, sestre i djecu, koja su protekom vremena, od okvirno 30 godina od njihovog stradanja ili nestanka, uveliko izgubili mogućnost da se tim pravom služe, kako je to propisano, do svoje 26, odnosno 27. godine života.

Iz CGO-a su kazali da je bi takvo rješenje, da je usvojeno prije nekoliko decenija, u toku ili neposredno nakon ratnih dešavanja, imalo smisla, dok sada ne donosi satisfakciju za veći dio članova porodica žrtava 90- ih.

“Novi prijedlog zakona, dodatno, izostavlja i mogućnost isplate jednokratnih naknada u vidu materijalne satisfakcije, čime je ta kategorija uskraćena apsolutno svih materijalnih prava”, naveli su iz CGO-a.

Prema njihovim riječima, stiče se utisak da zakon tretira žrtve nekih budućih sukoba, a ne žrtve ratova 90-ih, koje su morale biti u fokusu ovog zakonskog rješenja.

Iz CGO su podsjetili da su sa drugim nevladinim organizacijama i porodicama žrtava, ali i sa Gutićem, protestovali krajem 2023. godine zbog tadašnjeg predloga izmjena i dopuna tog zakona koji je, takođe, nosio diskriminatorna rješenje, nakon čega je povučen iz procedure.

