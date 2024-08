Potvrđeno rješenje Višeg suda, odbijeno izručenje Kvona SAD-u

Podgorica, (MINA) – Apelacioni sud potvrdio je rješenje VIšeg suda u Podgorici kojim je odbijeno izručenje državljanina Južne Koreje Do Kvona Sjedinjenim Američkim Državama (SAD).

Iz Apleacionog suda su podsjetili da je prvostepenim rješenjem Višeg suda dozvoljeno izručenje Do Kvona u skraćenom postupku, radi krivičnog gonjenja zbog više krivičnih djela po molbi Koreje, dok je odbijeno izručenje ovog okrivljenog u skraćenom postupku po molbi SAD-a.

“Protiv navedenog rješenja nije bilo žalbe, pa je odluka Višeg suda u Podgorici u dijelu u kojem je dozvoljeno izručenje u skraćenom postupku po molbi Republike Koreje pravnosnažna”, navodi se u saopštenju na sajtu Apelacionog suda.

Navodi se da je Apelacioni sud po službenoj dužnosti ispitivao navedeno rješenje u stavu kojim je odbijeno izručenje Do Kvona u skraćenom postupku po molbi SAD-a, kako je to predviđeno Zakonom o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima.

Dodaje se da je zbog toga Viši sud dostavio Apelacionom spise predmeta.

Apelacioni sud je ocijenio da je prvostepeni sud pravilno utvrdio ispunjenost zakonskih uslova za izručenje po obje molbe, shodno odredbama Zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima, kao i da je zamolnica Koreje prispjela prije nego SAD-a.

“Pa je pravilnom ocjenom ovog i drugih kriterijuma iz člana 26 Zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima, koji se primjenjuje u slučaju kada izručenje iste osobe traži više država, dao prednost molbi Koreje, a posljedično je odbio molbu za izručenje SAD-a”, rekli su iz Apelacionog suda.

Oni su zaključili da je Viši sud za odluku dao jasne i dovoljne razloge koje je Apelacioni sud prihvatio.

