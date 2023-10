Potvrđena optužnica protiv Čađenovića

Podgorica, (MINA) – Vijeće Višeg suda u Podgorici potvrdilo je optužnicu protiv bivšeg specijalnog tužioca Saše Čađenovića, potvrdila je agenciji MINA savjetnica za odnose sa javnošću u tom sudu, Marija Raković.

Specijalno državno tužilaštvo (SDT) dostavilo je u junu Višem sudu optužnicu protiv Čađenovića zbog postojanja osnovane sumnje da je učinio krivična djela stvaranje kriminalne organizacije i zloupotreba službenog položaja.

Čađenoviću se, kako je tada saopšteno iz SDT-a, stavlja na teret da je postao pripadnik kriminalne organizacije „Kavački klan”.

“Sa ulogom i zadacima da kao specijalni tužilac, a po uputstvima i naredbama organizatora, ne preduzima krivično gonjenje i ne pokreće krivične postupke protiv organizatora i članova kriminalne organizacije”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je Čađenović imao zadatak da onemogućava da članovi kriminalne grupe budu otkriveni kao izvršioci najtežih krivičnih djela.

Kako se dodaje, bivši specijali tužilac je imao zadatak da u slučajevima kad su za to ispunjeni zakonski uslovi, ne predlaže da se pripadnicima kriminalne organizacije koji su uhapšeni odredi pritvor.

Čađenović je u pritvoru od decembra prošle godine.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS