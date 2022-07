Potrebna nova zrelost EU da zaštiti vrijednosti na kojima je osnovana

Podgorica, (MINA) – Evropskoj uniji (EU) je potrebna nova zrelost da zaštiti vrijednosti na kojima je osnovana, ocijenio je ministar vanjskih poslova Ranko Krivokapić tokom boravka u Grčkoj, gdje učestvuje na 24. Međunarodnom Simi simpozijumu.

Kako je saopšteno iz Ministarstva vanjskih poslova (MVP), Krivokapić na Simi simpozijumu učestvuje na poziv njegovog osnivača i bivšeg premijera, Jorgosa Papandreua.

„U toku Simpozijuma, ministar Krivokapić imao je bilateralne sastanke sa specijalnim izaslanikom Evropske unije (EU) za Zapadni Balkan Miroslavom Lajčakom, i premijerom Kosova Aljbinom Kurtijem“, kazali su iz Ministarstva.

Navodi se da su Krivokapić i Lajčak razgovarali o konzistentnosti Evropske unije (EU) kada je u pitanju proces proširenja.

„Na sastanku je ocijenjeno da će države članice ostati neumoljive u svom insistiranju na ispunjenju konkretnih zadataka iz oblasti 23 i 24, kao i da otvaranje istorijskih pitanja, koja dovode do polarizacije u društvu, ne treba da bude dio naše evropske agende“, kaže se u saopštenju.

Posebno je, kako se navodi, indikativno kada se ta pitanja otvaraju u uslovima ruske agresije i bujanja velikodržavnih projekata u regionu.

Krivokapić je govorio o važnosti da crnogorsko liderstvo pokaže zrelost prilikom odabira saveznika.

„Jer EU nema alternativu, niti naši građani priželjkuju drugačiju budućnost od toga da budu punopravni građani Unije“, istakao je Krivokapić.

Iz MVP-a su kazali da je na sastanku sa Kurtijem razgovarano o bilateralnim odnosima između Crne Gore i Kosova kroz prizmu nove regionalne gravitacije.

„Sagovornici su bili saglasni da revizionistička istorija i nametanje supremacija većeg nije dio zajedničkog evropskog puta, kao i da je neophodna nova zrelost EU da meritokratijom i istrajavanjem na principu regate u trci u kojoj Crna Gora vodi, prekine ovakve trendove na Zapadnom Balkanu“, kaže se u saopštenju.

