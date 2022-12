Potreban dalji rad na operacionalizaciji sporazuma o razmjeni podataka

Podgorica, (MINA) – Implementacija Međunarodnog sporazuma o razmjeni podataka u svrhu provjere izjava o imovini, ojačaće saradnju u pogledu otkrivanja imovine javnih funkcionera na regionalnom i međunarodnom nivou, ocijenjeno je na regionalnom sastanku posvećenog tom ugovoru.

Iz Agencije za sprječavanje korupcije (ASK) saopštili su da je sa regionalnog sastanka, koji je danas održan u Podgorici, poručeno da je potreban dalji rad na integraciji i operacionalizaciji sporazuma.

Sporazum su, kako su naveli, za sada potpisale Crna Gora, Srbija i Sjeverna Makedonija.

Predsjednik Savjeta ASK-a Momčilo Radulović kazao je da je cilj tješnje regionalne saradnje u razmjeni podataka radi provjere izvještaja o prihodima i imovini, da se primjene standardi Evropske unije (EU) u toj oblasti.

On je ukratko predstavio nadležnosti Agencije, uz osvrt na reformske aktivnosti preduzete od izbora novog saziva tog tijela u julu 2019.

Šefica Sekretarijata Regionalne antikorupcijske inicijative (RAI) Desislava Gotskova istakla je da je Međunarodni sporazum jedan od ključnih elemenata u borbi protiv korupcije u regionu.

Ona je rekla da sporazum ima potencijal da i na širem evropskom prostoru bude prepoznat kao izuzetno koristan antikorupcijski alat.

Šef Sektora za saradnju Delegacije EU u Crnoj Gori, Ingve Engstrom, poručio je da je neophodno da vlasti tri države potpisnice transponuju ugovor u nacionalna zakonodavstva i predvide konkretna pravila za sprovođenje i proceduralne postavke kako bi se omogućila njegova implementacija.

Austrijski ambasador Karl Miler kazao je da je praćenje i identifikovanje izvora imovine jedna od primarnih dužnosti i aktivnosti u borbi protiv korupcije.

Direktorica ASK-a Jelena Perović podsjetila je da sporazum još nije ratifikovan i pozvala donosioce odluka da dovrše taj proces.

Ona je pozvala predstavnike ostalih zemalja Zapadnog Balkana da se pridruže njegovom potpisivanju, u cilju snaženja preventivnog antikorupcijskog sistema u državama i daljeg unapređenja regionalne saradnje.

„Predstavnici antikorupcijskih institucija iz okruženja i Moldavije dobili su priliku da tokom sastanka predstave svoja iskustva i praksu i izazove sa kojima se suočavaju u oblasti provjere izvještaja o prihodima i imovine, kao značajnom alatu u jačanju integriteta javnih funkcionera i državne uprave u cjelini“, kaže se u saopštenju.

Međunarodni sporazum o razmjeni podataka u svrhu provjere izjava o imovini potpisali su ministri nadležni za poslove pravosuđa Crne Gore, Srbije i Sjeverne Makedonije, 19. marta prošle godine u Beogradu.

Događaj je organizovala RAI u saradnji sa ASK-om, a uz podršku Kancelarije Ujedinjenih nacija za borbu protiv droge i kriminala (UNODC) i Agencije za razvoj Austrije (ADA).

Sastanku su prisustvovali i ambasador Bosne i Hercegovine (BiH) Branimir Jukić, predstavnici ambasada Sjedinjenih Američkih Država i Ukrajine, Delegacije EU, Misije OEBS-a, kao i antikorupcijskih institucija iz Albanije, BiH, Hrvatske, sa Kosova, iz Moldavije i Sjeverne Makedonije.

