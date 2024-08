Potpisani ugovori za početak gradnje 250 stanova u Kotoru

Podgorica, (MINA) – Opština Kotor potpisala je danas ugovore za početak gradnje 250 stanova za zaposlene u prosvjeti i javnoj upravi sa teritorije tog grada.

Iz Opštine Kotor rekli su da su ugovore o zajedničkoj izgradnji stambenih objekata potpisani sa Osnovnim sudom u tom gradu, Univerzitetom Crne Gore (UCG), Sindikatom bezbjedonosnih institucija, Stambenom zadrugom Solidarno i Sindikalnom organizacijom Uprave prihoda i carina.

„Time je ozvaničena izgradnja stanova po povoljnim uslovima za zaposlene u prosvjeti i javnoj upravi sa teritorije opštine Kotor“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je Opština Kotor opredijelila pet lokacija u Industrijskoj zoni, pojedinačne površine od oko 2,6 hiljada kvadratnih metara, na kojima će biti izgrađeno do 250 stanova.

“Lokalna samouprava obezbijedila je i komunalno opremanje zemljišta. Početak radova planiran je kroz godinu, dok se završetak očekuje za tri godine”, rekli su iz Opštine Kotor.

Predsjednik te opštine Vladimir Jokić kazao je da je najznačajnije u tom projektu što je omogućujemo ljudima koji rade u javnom sektoru da obezbijede krov nad glavom, kako bi ostali u Kotoru i imali siguran život.

„Zaposleni u tom sektoru do danas su bili onemogućeni da riješe stambeno pitanje, posebno imajući u vidu kolika je cijena stanova u Kotoru“, naveo je Jokić.

On je podsjetio da je Opština Kotor u saradnji sa sindikalnom zdravstvenom organizacijom već otpočela sa izgradnjom 60 stanova za medicinare.

“Potpise na ugovore stavili su Jokić, predsjednik Osnovnog suda u Kotoru Srđan Klikovac, rektor UCG Vladimir Božović, predsjednik Sindikata bezbjedonosnih institucija Mladen Šuškavčević, direktor Stambene zadruge Solidarno Zoran Stanišić i predsjednik Sindikalne organizacije Uprave prihoda i carina Rade Krivokapić“, navodi se u saopštenju.

